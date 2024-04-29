Командир роти ударних дронів "Орден Сантьяго" Ігор Луценко оголосив про ініціативу створення добровольчого жіночого підрозділу в Україні, який буде спеціалізуватися на безпілотниках та інтегрованій роботі з Силами оборони.

Про це боєць повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Це робота з (відносно) складними системами, що потребує технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення”, — пояснив Луценко.

Він підкреслив, що для вступу у підрозділ кандидатки пройдуть конкурсний відбір, включаючи тестування здатності виконувати бойові завдання, навчання та перевірки від СБУ.

“Знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем будуть плюсом. Звісно, не завадять військові навички, від сапера і до медика чи стрільця. Досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть теж плюсом. Але головне — готовність вчитися і готовність притиратися до колективу”, — написав боєць.

Щоб приєднатися до підрозділу, потрібно заповнити коротку анкету. Луценко вважає, що створення таких ініціатив допомагає покращити умови військової служби та скоротити розрив у живій силі з противником.

Боєць нагадав, що перший український жіночий підрозділ було створено в лавах Українських січових стрільців перед Першою світовою. А один із найвідоміших жіночих підрозділів у світі — це Жіночі королівські військово-повітряні сили Великої Британії.