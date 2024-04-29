Члени НАТО почули заклик Зеленського під час засідання Ради Альянсу та погодилися збільшити підтримку.

Генеральний секретар НАТО під час зустрічі з президентом Зеленським висловився про військову допомогу з боку партнерів для України. За його словами, союзники не надали допомоги в повному обсязі й це позначилося на фронті.

“Від початку російського вторгнення країни – члени НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку, в тому числі 99% усієї військової допомоги. Водночас я знаю, що серйозні затримки в підтримці означали серйозні наслідки на полі бою. США місяцями не могли узгодити пакет допомоги. А європейські члени Альянсу не змогли доставити боєприпаси в тому обсязі, який ми обіцяли,” – зазначив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО констатував, що сили оборони були змушені економити боєприпаси і як наслідок – Росія просунулася вздовж лінії фронту. А бійці ППО змогли збити не всі ракети та дрони. Він також підкреслив хоробрість і стійкість українців.

“Та для України ще не пізно здобути перемогу. Більше підтримки буде вже незабаром”, – додав генсек.

За словами Столтенберга, за постачання зброї в Україну відповідає головнокомандувач Збройних сил США в Європі Крістофер Каволі. Генерал розуміє, наскільки ця потреба критична для ЗСУ, тому робить усе максимально швидко.