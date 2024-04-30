Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
“На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким”, — написав він.
За словами Кіпера , у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. 8 людей важкому стані, з них 4 − у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.
Нагадаємо, що 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. Тоді повідомлялося про 4 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку колишнього народного депутата Сергія Ківалова, який є власністю місцевого Міжнародного гуманітарного університету.
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