Наразі кількість загиблих в результаті ракетного удару РФ по Одесі зросла до 5. Один з поранених помер у лікарні.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким”, — написав він.

За словами Кіпера , у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. 8 людей важкому стані, з них 4 − у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

Нагадаємо, що 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. Тоді повідомлялося про 4 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку колишнього народного депутата Сергія Ківалова, який є власністю місцевого Міжнародного гуманітарного університету.