Такі дані дослідження проведеного “Детектора медіа”.
“Через прикрашання дійсності та відсутність різних точок зору у “Єдиних новинах” 82% опитаних українських захисників, за їхнім зізнанням, змушені шукати інформацію в інших джерелах. Серед усіх українців ця частка складає 74%”, — йдеться у висновках дослідження.
Близько 20% ветеранів висловили позитивну думку про “Єдині новини”, що менше, ніж серед загальної аудиторії, де цей показник становить 28%.
Зазначається, що ця різниця у ставленні може бути пов’язана з прикрашанням реальності та відсутністю різноманітних точок зору у “Єдиних новинах”.
Також виявлено, що лише 21% ветеранів використовують “Єдині новини” як джерело інформації, що менше, ніж серед загальної аудиторії, де цей показник становить 31%.
Дослідження показало, що кількість українців, які користуються інформацією з телемарафону, зменшилася порівняно з попереднім роком, склавши лише 31%. Ці результати свідчать про вплив другого року повномасштабної війни на медіаграмотність українців.
У дослідженні “Детектор медіа” визначається рівень свідомого сприйняття й критичного ставлення українців до інформації, а також їхнє вміння користуватися медіа.
“Скоротилась також частка тих, хто вважає формат телемарафону цілком виправданим під час війни — з 58% у 2022 році до 41% у 2023-му. 74% опитаних стверджують, що що через брак різних точок зору на події в телемарафоні шукають інформацію в інших джерелах”, — зокрема йдеться в звіті.
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