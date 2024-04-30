Про це заявив держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро, пише Bloomberg.

Французький уряд виявив понад 30 нових вебсайтів, які поширюють прокремлівську пропаганду по всій Європі, доповнивши вже виявлені 193 домени. Міністерство закордонних справ Франції заявило, що протягом останніх місяців атаки були спрямовані на 25 із 27 країн-членів ЄС.

Барро наголосив, що ці інтернет-операції мають на меті дестабілізувати громадську думку перед голосуванням. Разом з колегами з Німеччини та Польщі він закликав соціальні платформи блокувати вебсайти, що беруть участь у операціях іноземного втручання.