Більшість країн визнають, що агресія РФ спрямована проти світового порядку, — Блінкен

На зустрічі міністрів закордонних справ арабських та європейських країн у Ер-Ріяді, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив задоволення тим, що багато країн по всьому світу підтримують Україну, розглядаючи російську агресію як загрозу основоположним принципам міжнародного порядку.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Ми змогли об’єднати багато країн – не лише в Європі, а й за її межами. Країни визнають, що агресія була спрямована не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. І якщо ми залишимо цей виклик безкарним, тоді ймовірно… ми матимемо світ, де буде більше, а не менше конфліктів”, — зазначив держсекретар.

Блінкен також розповів про позитивний рух у вигляді укладання з Україною угод про безпеку з понад 30 країнами, що забезпечить їй можливість стримувати агресію в майбутньому.

Раніше зокрема Блінкен висловлював занепокоєння щодо поставок російським військам технологічного обладнання з Китаю, яке сприяє військовим діям проти України.