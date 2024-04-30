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29 квітня

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Більшість країн визнають, що агресія РФ спрямована проти світового порядку, — Блінкен

На зустрічі міністрів закордонних справ арабських та європейських країн у Ер-Ріяді, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив задоволення тим, що багато країн по всьому світу підтримують Україну, розглядаючи російську агресію як загрозу основоположним принципам міжнародного порядку.

Вівторок, 30 квітня 2024, 08:00

Ентоні Блінкен

Про це повідомляє Голос Америки.

“Ми змогли об’єднати багато країн – не лише в Європі, а й за її межами. Країни визнають, що агресія була спрямована не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи.

І якщо ми залишимо цей виклик безкарним, тоді ймовірно… ми матимемо світ, де буде більше, а не менше конфліктів”, — зазначив держсекретар.

Блінкен також розповів про позитивний рух у вигляді укладання з Україною угод про безпеку з понад 30 країнами, що забезпечить їй можливість стримувати агресію в майбутньому.

Раніше зокрема Блінкен висловлював занепокоєння щодо поставок російським військам технологічного обладнання з Китаю, яке сприяє військовим діям проти України.

До того ж, за словами Блінкена, початковий “план” президента РФ Володимира Путіна “стерти Україну з мапи, щоб включити її до складу Росії, провалився”.

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Теги: Держсекретар США, Ентоні Блінкен, підтримка України

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