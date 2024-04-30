Більшість країн визнають, що агресія РФ спрямована проти світового порядку, — Блінкен

Про це повідомляє Голос Америки.
“Ми змогли об’єднати багато країн – не лише в Європі, а й за її межами. Країни визнають, що агресія була спрямована не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи.
І якщо ми залишимо цей виклик безкарним, тоді ймовірно… ми матимемо світ, де буде більше, а не менше конфліктів”, — зазначив держсекретар.
Блінкен також розповів про позитивний рух у вигляді укладання з Україною угод про безпеку з понад 30 країнами, що забезпечить їй можливість стримувати агресію в майбутньому.
Раніше зокрема Блінкен висловлював занепокоєння щодо поставок російським військам технологічного обладнання з Китаю, яке сприяє військовим діям проти України.
До того ж, за словами Блінкена, початковий “план” президента РФ Володимира Путіна “стерти Україну з мапи, щоб включити її до складу Росії, провалився”.