Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Сирський зазначив, що мав честь разом з президентом Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим вітати Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що відвідав Київ.
“З початку війни у 2014 р. збільшено підтримку України з боку НАТО щодо розвитку спроможностей і розбудови потенціалу, а також забезпечено підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців.
Російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку”, — йдеться у повідомленні.
На думку головнокомандувача, співпраця України з НАТО – це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у світі.
Також нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що більшість країн визнають, що агресія Росії спрямована проти світового порядку.