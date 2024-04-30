Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський зазначив, що мав честь разом з президентом Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим вітати Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що відвідав Київ.

“З початку війни у 2014 р. збільшено підтримку України з боку НАТО щодо розвитку спроможностей і розбудови потенціалу, а також забезпечено підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців.

Російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку”, — йдеться у повідомленні.