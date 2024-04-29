Голова Європейського Союзу, Шарль Мішель, висловив своє бачення стосовно можливого розширення ЄС після вторгнення Росії до України у 2022 році.

Це передає Reuters.

Він відзначив, що ця подія стимулює інтерес Європейського Союзу до прийняття нових країн. Мішель виразив надію, що ЄС та його потенційні нові члени будуть готові до цього до 2030 року.

“Це був заклик історії об’єднати європейські країни. Двадцять років по тому ми стикаємося з подібним викликом, тому що існує геополітичний хаос, зокрема через війну Росії проти України. І протистояння цьому хаосу є геополітичною стратегією для того, щоб знову об’єднатися”, – додав голова Євроради.

Він також нагадав про успішне розширення ЄС у 2004 році, коли до нього приєдналися країни, які побачили значне підвищення свого валового внутрішнього продукту на душу населення.

Зараз країни, які претендують на вступ до ЄС, включаючи Україну, Грузію та Молдову, виявляють інтерес до європейських стандартів та цінностей.

Мішель підкреслив, що після вторгнення Росії до України стало очевидним, що ЄС має посилити свою геополітичну стратегію та розширити свої межі. Він також визначив Україну як потенційного найбільшого члена ЄС за чисельністю населення та значним сільськогосподарським сектором.

Мішель підкреслив, що дотримання ЄС особливої обережності відносно вступу України є важливим, адже це може мати значний вплив на ресурси та динаміку самого союзу. Він також наголосив на необхідності спеціальних перехідних заходів для України, яка потребуватиме підтримки від ЄС для відновлення після війни.