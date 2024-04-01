Оперативна інформація станом на 06.00 01 квітня 2024 року щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.

На Новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога.