Як повідомляє Bloomberg, в Європейському Союзі планують включити до 13-го пакету санкцій проти росії компанії, які забезпечували транспортування та логістику боєприпасів з Північної Кореї до рф.

“Пропозиції, які потребують підтримки всіх держав-членів (ЄС, – ред.), перш ніж їх ухвалять, також стосуватимуться судноплавних компаній, що забезпечують транспортування та логістику доставки боєприпасів із Північної Кореї до росії. Північна Корея надала росії сотні тисяч артилерійських снарядів”, – йдеться в матеріалі.

Також у ЄС пропонують запровадити санкції проти близько 55 компаній та понад 60 осіб у рамках нового пакету. Зазначено, що обмеження стосуватимуться окремих осіб та фірм, які виготовляють зброю та постачають електроніку й ключові технології, що використовують оборонні компанії рф.