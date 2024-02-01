Таким чином, країна офіційно долучилася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Серед іншого, цей крок також означає, що Вірменія могла б затримати президента росії за ордером Гаазького суду в разі його візиту до країни.

Зазначимо, що раніше росія різко критикувала Вірменію за прагнення приєднатися до Римського статуту, називаючи це «недружнім актом». Своєю чергою, голова вірменського уряду Нікол Пашинян у відповідь на ці закиди неодноразово запевняв, що дії Вірменії не спрямовані проти Москви.