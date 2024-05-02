За минулу добу на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Війська Російської Федерації провели 5 ракетних та 63 авіаційних удари, а також 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню, спрямовані на позиції українських військ та населені пункти.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 2 травня.

Внаслідок атак сталося загибель та поранення серед цивільного населення, а також руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Удари авіації були спрямовані на різні населені пункти Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та інших областей.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 14 атак, здійснених противником в районах населених пунктів Луганської та Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 20 атак.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 39 атак в районах населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Донецької та Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших військ.