Під час російської ракетної атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

14 людей вже постраждали унаслідок нічної ракетної атаки РФ по Одесі. Також пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Про це інформує ДСНС.

На місці влучання спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Одного чоловіка госпіталізовано у середньому стані важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці. На місці працювали 68 рятувальників, серед яких психологи. Пожежу гасили за допомогою 19 одиниць техніки.

Про збільшення кількості травмованих людей повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що госпіталізовано одну людину, решті надали допомогу на місці.

“Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення”, – відмітив Кіпер.

Він додав, що окрім сортувального депо та відділення пошти, внаслідок удару було пошкоджено прилеглі будинки. У них вибиті вікна. Ліквідація пожежі завершена.

Також представники влади Одеси звернувся до мешканців із проханням, не ігнорувати сигнали повітряних тривог та перебувати в укриттях у разі небезпеки.