Фото ілюстративне

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА, Віталій Кім.

Уламками ракети було пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Деталі щодо місця збиття ракети не були розголошені.

На щастя, обійшося без жертв або поранень.

“Учора, 1 травня, о 16:54 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.

  • В наслідок нічного удару по Одесі постраждали 14 осіб. Кількість травмованих зростає
  • Росія втратила 1030 військових за добу, — Генштаб
  • Генштаб: на фронті за добу відбулося 121 бойове зіткнення