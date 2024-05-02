Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА, Віталій Кім.
Уламками ракети було пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Деталі щодо місця збиття ракети не були розголошені.
На щастя, обійшося без жертв або поранень.
“Учора, 1 травня, о 16:54 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
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