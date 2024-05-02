Губернатори Орловської та Курської областей Росії повідомили про напад дронів, який призвів до пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це російські чиновники повідомили у своїх Telegram.

Вибухи також були і в інших областях.

За словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, внаслідок намагання знищити дрони пошкоджено енергетичну інфраструктуру в двох районах — Глазуновському і Свердловському. Частині області було відключено електропостачання.

Губернатор Курської області Роман Старовойт також заявив про напад дронів, який призвів до відключення електроенергії у одному з населених пунктів.

Заяву про спробу атаки безпілотників, яка була відбита, також зробив голова прикордонної Брянської області Олександр Богомаз. За його словами, дрон нібито збили над Стародубським муніципальним округом.

Рано вранці про атаку дронів повідомила також влада Смоленської області. Місцевий губернатор Василь Анохін повідомив, що “знову зазнав атаки українських БпЛА”.

За його словами, йдеться про територію Рославльського району, де “противник спробував заподіяти пошкодження об’єкту цивільної енергетичної інфраструктури”.