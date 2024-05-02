Про пошкодження майже половини енергетичної інфраструктури України внаслідок російських обстрілів розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Foreign Policy.

За його словами, якби інша країна постраждала від такого масштабу руйнувань, то вона мала б набагато гірший вигляд.

“Російські балістичні ракети — справжній бич цієї війни. Останнім часом вони використовувалися в основному для руйнування нашої енергетичної системи. Я насмілюся сказати, що якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичних руйнувань, то вона мала б набагато, набагато гірший вигляд, ніж Україна. Ми тримаємося, тому що багато чому навчилися. Ми стійкі, ми знаємо, що таке ставки. Але, щоб дати зрозуміти вашим глядачам, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще маємо керувати країною, вести військові дії та збирати підтримку всього світу”, — зазначив Кулеба.

Окрім цього міністр також обговорив вплив ухвалення пакета допомоги США на моральний дух уряду. Очільник МЗС зазначив, що батарея Patriot ще більше б підняла дух українців, якби вона була в пакеті.

“Ну, це безперечно підняло бойовий дух українських солдатів, а також народу України. Якби пакет, про який було оголошено одразу після ухвалення закону, містив батарею Patriot, це піднесення було б ще сильнішим серед людей, тому що українці найбільше страждають від російських ракетних атак”, — сказав Кулеба.