За допомогою нової хвилі дезінформаційної кампанії РФ хоче розколоти українців за кордоном і тих, хто залишився в Україні.

Останнім часом фіксується посилення російської пропаганди, направленої на формування розколу між українцями за кордоном та тими, хто залишився в Україні.

Для цього роспропаганда використовує не лише власні ресурси, але й окремих українських «блогерів» та «лідерів думок», які виїхали з України після початку вторгнення і зараз просувають співзвучні з російськими наративи, повідомляє Центр протидії дезінформації.

“Мета Кремля – налаштувати українців за кордоном проти своєї держави, щоб використати їх для просування тез про «нелегітимність української влади» та «необхідність негайних переговорів про мир на умовах рф». Не піддавайтеся маніпуляціям ворожої пропаганди”, – йдеться у повідомленні ЦПД.

РФ намагається маніпулювати питаннями, пов’язаними з військовозобов’язаними українцями за кордоном. Це робиться з метою залякування українців в Європі та навіювання їм ідеї про необхідність «альтернативної України».