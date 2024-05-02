Станом на ранок 2 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 470 870 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За минулу добу російське військо втратило 1030 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

танків — 7332 (+20) од,

бойових броньованих машин — 14096 (+29) од,

артилерійських систем — 12044 (+20) од,

засоби ППО — 784 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9561 (+23),

автомобільної техніки та автоцистерн — 16224 (+49) од,

спеціальна техніка — 1988 (+8).

Зокрема, протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони України завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.