Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За минулу добу російське військо втратило 1030 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7332 (+20) од,
- бойових броньованих машин — 14096 (+29) од,
- артилерійських систем — 12044 (+20) од,
- засоби ППО — 784 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9561 (+23),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16224 (+49) од,
- спеціальна техніка — 1988 (+8).
Зокрема, протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони України завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.
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