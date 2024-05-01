Про це повідомив Іван Федоров в Telegram.
Перші три школи планують побудувати у місті Запоріжжя, а ще дві – у Запорізькому районі.
“Міністерство освіти й науки України погодило перші проєкти обласної команди. Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави – до 500 мільйонів гривень”, — зазначив він.
Перші тендери на будівництво підземних шкіл заплановані на цей тиждень. У загальному, у Запорізькій області планується побудувати 10 таких шкіл.
- На укриття за 4 місяці витратили понад 380 млн грн, — Мінстратегпром
- 270 військових засудили за дезертирство
- Евакуаційні потяги курсуватимуть з Донеччини на Волинь