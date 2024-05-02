Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна не бачить загроз у зв’язку з майбутніми виборами в Європейському парламенті.

Передає Interfax.

“Щодо Європарламенту, і цю думку поділяє більшість моїх європейських колег, зокрема президент Євроради Шарль Мішель, що навіть якась прорадикальна політична хвиля, яка потрапить до Європейського парламенту, не змінить серйозно політичної кон’юнктури або ситуації. До того ж, основні рішення ухвалюються на рівні лідерів ЄС, а лідери ЄС залишаться ті самі, незалежно від результатів виборів до Європарламенту. Ми, звісно, спостерігаємо за ситуацією, але не маємо підвищеної тривожності в цьому питанні”, – сказала Стефанішина на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine.

За словами віцепрем’єрки існують різні загрози пов’язані із майбутнім головування Угорщини в ЄС. Але Україні не потрібно формувати очікування на другу половину року, адже всі заплановані рішення мають бути ухвалені вже у червні. Вони стосуватимуться проведення першої міжурядової конференції щодо запуску переговорного процесу.