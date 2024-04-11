Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує призовний вік з 27 до 25 років, проте є думка, що зменшити треба було до 20.

Ветеран АТО Тарас Чмут у інтерв’ю для Української правди сказав, що зниження може бути кроком у правильному напрямку, проте він вважає, що мобілізація має починатися ще з 20 років.

“Важко сказати. Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв’ю дуже змінить все навколо. Але, на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу”, — вважає він.

Він висловлює переконання, що Україна повинна реалістично оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення для виживання країни.

“Бо інакше – все даремно, сотні тисяч людей, які загинули, які скалічені, які гинуть сьогодні, поки ми тут балакаємо. Воно все даремно”, — сказав Чмут.

Також, ветеран АТО додає, що неефективна країна ніколи не переможе тоталітарну, авторитарну жорстку вертикаль сили і примусу, в якої є ще й 150 мільйонів людей, і величезні кошти.