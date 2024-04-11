Ветеран АТО Тарас Чмут у інтерв’ю для Української правди сказав, що зниження може бути кроком у правильному напрямку, проте він вважає, що мобілізація має починатися ще з 20 років.
“Важко сказати. Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв’ю дуже змінить все навколо. Але, на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу”, — вважає він.
Він висловлює переконання, що Україна повинна реалістично оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення для виживання країни.
“Бо інакше – все даремно, сотні тисяч людей, які загинули, які скалічені, які гинуть сьогодні, поки ми тут балакаємо. Воно все даремно”, — сказав Чмут.
Також, ветеран АТО додає, що неефективна країна ніколи не переможе тоталітарну, авторитарну жорстку вертикаль сили і примусу, в якої є ще й 150 мільйонів людей, і величезні кошти.
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