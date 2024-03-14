На виконання Спільної декларації G7 про підтримку України розпочато переговори з Латвією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Повідомив Офіс президента 14 березня.

Українську делегацію, відповідно до указу Президента України, очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішні переговори провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. До складу делегації також увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України тощо.

Сторони окреслили зміст угоди, її ключові елементи й тематичні блоки. Було узгоджено графік подальших переговорів.

Зараз Україна веде подібні перемовини з вісьмома країнами: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією та ЄС.

Сім безпекових угод уже підписано з такими партнерами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та Нідерландами.

Завданням України залишається, щоб кожна така угода зміцнювала нашу державу, наближала перемогу та додавала сили міжнародному праву й правопорядку.