Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Ця угода, яку підписали Юлія Свириденко та Тані бін Ахмед Аль Зеюді, охоплює широкий спектр сфер, включаючи товари, послуги, інвестиції та цифрову торгівлю.

“Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише Об’єднані Арабські Емірати, але загалом регіони Затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а на глобальний ринок”, — зазначила Юлія Свириденко.

Згідно з цим документом, очікується полегшення умов торгівлі між країнами та зростання обсягів товарів і послуг за рахунок зниження тарифних бар’єрів. Угода також спрямована на стимулювання інвестиційного співробітництва.

Ця угода має велике значення для обох країн. Для України вона відкриває можливості для доступу до глобальних ринків через ОАЕ, тоді як для ОАЕ вона є частиною стратегії розширення зовнішньої торгівлі, не обмеженої нафтовим сектором.

Угода може також сприяти відродженню української економіки та забезпечити нові можливості для бізнесу обох країн.

“Це не класична угода про вільну торгівлю, вона всеосяжна, і включає в себе товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю і так далі”, — сказала міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Міністерство заявило, що внаслідок угоди очікує зростання експорту металів і рослинної олії.