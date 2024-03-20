Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначено, що план передбачає майже 70 напрямків реформ, зокрема, структурні реформи в державному секторі, низку економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва.

Глава уряду нагадав, що Ukraine Facility передбачає допомогу на суму 50 мільярдів євро впродовж чотирьох років. Це як бюджетна підтримка України, так і фінанси на здійснення реформ та стимулювання капіталовкладень в українську економіку.

«Очікуємо, що у квітні він буде схвалений комітетом країн-членів ЄС. Після цього новий інструмент фінансування остаточно набере чинності», — підкреслив Денис Шмигаль.