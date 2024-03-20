Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Зазначено, що план передбачає майже 70 напрямків реформ, зокрема, структурні реформи в державному секторі, низку економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва.
Глава уряду нагадав, що Ukraine Facility передбачає допомогу на суму 50 мільярдів євро впродовж чотирьох років. Це як бюджетна підтримка України, так і фінанси на здійснення реформ та стимулювання капіталовкладень в українську економіку.
«Очікуємо, що у квітні він буде схвалений комітетом країн-членів ЄС. Після цього новий інструмент фінансування остаточно набере чинності», — підкреслив Денис Шмигаль.
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