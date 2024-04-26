Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у березні на рівні 4,6% (+/-1%).

Про це повідомив Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування в щомісячному огляді основних подій в економіці України.

Загалом за січень-березень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,5% +/- 1%. Проте головну оцінку ще має надати Державна служба статистики.

Мінекономіки зазначає, що тенденція до зростання ВВП підтримується стабільною роботою морських портів, що стимулювало діяльність залізничного транспорту, металургії та добування металевих руд, а також низкою інших чинників.

Зокрема, покращенню показників сприяли нарощування виробничих потужностей у добувній промисловості, активізація виробництва мінеральних добрив, збільшення попиту на будівельні послуги в сприятливих погодних умовах, поліпшення ділових настроїв та пожвавлення споживчої активності.

Проте масовані ракетні обстріли наприкінці березня та початку квітня призвели до значних руйнувань енергетичної інфраструктури в деяких регіонах, що потребуватиме часу й ресурсів на її відновлення та пригальмує відновлення виробничої активності в окремих видах діяльності.