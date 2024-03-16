Україна отримає перший транш грошей 4,5 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility вже наступного тижня

Про це написав єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ганн у мережі X (колишній Twitter).

Він зазначив, що радий прокласти шлях до першої виплати коштів наступного тижня в межах програми Ukraine Facility.

“Ми підтримуємо Україну і цим самим інвестуємо в нашу безпеку. Багато грошей, але ніщо в порівнянні з жертвами українського народу заради Європи“, – додав посадовець.

Сергій Марченко, Міністр фінансів України подякував за величезну підтримку, яка прокладає шлях до перемоги та всебічного відновлення України.