Про це написав єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ганн у мережі X (колишній Twitter).
Він зазначив, що радий прокласти шлях до першої виплати коштів наступного тижня в межах програми Ukraine Facility.
“Ми підтримуємо Україну і цим самим інвестуємо в нашу безпеку. Багато грошей, але ніщо в порівнянні з жертвами українського народу заради Європи“, – додав посадовець.
Сергій Марченко, Міністр фінансів України подякував за величезну підтримку, яка прокладає шлях до перемоги та всебічного відновлення України.
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