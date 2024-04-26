"Радіо Свобода", посилаючись на свої джерела в спецслужбі повідомило, що фахівці ГУР здійснили "масштабну кібератаку" на ресурси правлячої партії РФ "Єдина Росія".

Як пишуть журналісти, під під ударами перебувають сервери та сайти партії, а також домени ER.RU та edinros.

Також у видання додають, що попри заяви правлячої російської партії про те, що “робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується”, частина ресурсів не працює.

Правляча партія РФ, як зазначають у виданні, вранці в п’ятницю заявила про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси, пов’язавши її з проведенням акції “Диктант перемоги”, запланованої на сьогодні.