Як пишуть журналісти, під під ударами перебувають сервери та сайти партії, а також домени ER.RU та edinros.
Також у видання додають, що попри заяви правлячої російської партії про те, що “робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується”, частина ресурсів не працює.
Правляча партія РФ, як зазначають у виданні, вранці в п’ятницю заявила про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси, пов’язавши її з проведенням акції “Диктант перемоги”, запланованої на сьогодні.
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