Україна має мету витіснити російську аграрну продукцію з ринку Євросоюзу, а для польських аграріїв жодних загроз немає

Про це віцепрем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, на тлі загальноєвропейських страйків фермерів щодо захисту дотацій та місцевих виборів у Польщі різні політичні сили почали грати на тематиці ніби-то захисту аграрних ринків або перевізників. Ці страйки почалися при попередній урядовій команді, але вирішувати ці проблеми доведеться точно новій владі спільно з нами та ЄС.

“Щодо суті проблеми. По-перше, поляки імпортують з Росії аграрну продукцію без черг через територію Білорусі. Це нещодавно показали ваші колеги-журналісти. І це ж підтверджує офіційна статистична інформація. По-друге, транзит українського експорту через територію Польщі насправді зменшився втричі порівняно з 2022 роком. В окремі місяці, коли ми були на піку, експортували біля мільйона тонн аграрної продукції через Польщу. А зараз – 350-370 тисяч тонн. Все інше у нас йде Чорним морем та Дунаєм. І жодних загроз для польського ринку немає”, – розповів міністр.

Кубраков зазначив, що є офіційне підтвердження польських урядовців, що українська аграрна продукція не потрапляє на їхній ринок, а транзитом прямує далі до інших країн.

“Ми зі свого боку теж пояснюємо це польському суспільству через всі доступні механізми. Шукайте ворогів не тут (не в Україні, – ред.), у нас з вами один спільний ворог – Росія”, – наголосив він.

Урядовець вважає, що польське суспільство стало жертвою пропаганди, яку підігрівали зокрема й окремі польські політики, розповідаючи своїм громадянам неправду про українську аграрну продукцію та перевізників.

“Вони (окремі політики, – ред.) грають на цій темі. І, на жаль, отримали підтримку у частини польського суспільства. Так працює пропаганда. Люди не розуміють або не знають деталей, і вважають, що ми просто вже знищили їхніх фермерів, що наша аграрна продукція заполонила всі їх ринки, і тепер їм нема місця. Це неправда”, – сказав Кубраков.

Крім того, мністр підкреслив, що уряди України та Польщі не ведуть перемовини про закриття кордону, бо це “самогубство”.