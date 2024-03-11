Україна має мету витіснити російську аграрну продукцію з ринку Євросоюзу, а для польських аграріїв жодних загроз немає
Про це віцепрем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, на тлі загальноєвропейських страйків фермерів щодо захисту дотацій та місцевих виборів у Польщі різні політичні сили почали грати на тематиці ніби-то захисту аграрних ринків або перевізників. Ці страйки почалися при попередній урядовій команді, але вирішувати ці проблеми доведеться точно новій владі спільно з нами та ЄС.
“Щодо суті проблеми. По-перше, поляки імпортують з Росії аграрну продукцію без черг через територію Білорусі. Це нещодавно показали ваші колеги-журналісти. І це ж підтверджує офіційна статистична інформація. По-друге, транзит українського експорту через територію Польщі насправді зменшився втричі порівняно з 2022 роком. В окремі місяці, коли ми були на піку, експортували біля мільйона тонн аграрної продукції через Польщу. А зараз – 350-370 тисяч тонн. Все інше у нас йде Чорним морем та Дунаєм. І жодних загроз для польського ринку немає”, – розповів міністр.
Кубраков зазначив, що є офіційне підтвердження польських урядовців, що українська аграрна продукція не потрапляє на їхній ринок, а транзитом прямує далі до інших країн.
“Ми зі свого боку теж пояснюємо це польському суспільству через всі доступні механізми. Шукайте ворогів не тут (не в Україні, – ред.), у нас з вами один спільний ворог – Росія”, – наголосив він.
Урядовець вважає, що польське суспільство стало жертвою пропаганди, яку підігрівали зокрема й окремі польські політики, розповідаючи своїм громадянам неправду про українську аграрну продукцію та перевізників.
“Вони (окремі політики, – ред.) грають на цій темі. І, на жаль, отримали підтримку у частини польського суспільства. Так працює пропаганда. Люди не розуміють або не знають деталей, і вважають, що ми просто вже знищили їхніх фермерів, що наша аграрна продукція заполонила всі їх ринки, і тепер їм нема місця. Це неправда”, – сказав Кубраков.
Крім того, мністр підкреслив, що уряди України та Польщі не ведуть перемовини про закриття кордону, бо це “самогубство”.
“Ми говоримо про відкриття нових додаткових пунктів пропуску та про розблокування існуючих”, – пояснив чиновник.