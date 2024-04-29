За оцінками ISW, російським військовим не вистачить сил, аби захопити місто. Сирський заявив, що Україна виділяє додаткові сили для оборони Харкова через загрозу можливої наступальної операції Росії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що на Харківському напрямку спостерігається збільшення кількості російських військ, які перегруповуються, ймовірно, з Білгородської області.

У відповідь українські війська посилили оборонні позиції на “найбільш загрозливих” напрямках додатковими артилерійськими і танковими підрозділами.

Проте на думку аналітиків з ISW, заява Сирського не свідчить про неминучість можливої наступальної операції Росії проти Харкова, про яку нещодавно попереджали українські посадовці.

Військовий оглядач Костянтин Машовець стверджує, що російські війська перегруповують елементи 11-го армійського корпусу (АК) та 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) з Куп’янського напрямку до новоствореного Північного угруповання російських військ.