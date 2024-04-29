Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що на Харківському напрямку спостерігається збільшення кількості російських військ, які перегруповуються, ймовірно, з Білгородської області.
У відповідь українські війська посилили оборонні позиції на “найбільш загрозливих” напрямках додатковими артилерійськими і танковими підрозділами.
Проте на думку аналітиків з ISW, заява Сирського не свідчить про неминучість можливої наступальної операції Росії проти Харкова, про яку нещодавно попереджали українські посадовці.
Військовий оглядач Костянтин Машовець стверджує, що російські війська перегруповують елементи 11-го армійського корпусу (АК) та 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) з Куп’янського напрямку до новоствореного Північного угруповання російських військ.
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