Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що на Харківському напрямку спостерігається збільшення кількості російських військ, які перегруповуються, ймовірно, з Білгородської області.

У відповідь українські війська посилили оборонні позиції на “найбільш загрозливих” напрямках додатковими артилерійськими і танковими підрозділами.

Проте на думку аналітиків з ISW, заява Сирського не свідчить про неминучість можливої наступальної операції Росії проти Харкова, про яку нещодавно попереджали українські посадовці.

Військовий оглядач Костянтин Машовець стверджує, що російські війська перегруповують елементи 11-го армійського корпусу (АК) та 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) з Куп’янського напрямку до новоствореного Північного угруповання російських військ.