Організатори масового мітингу закликали прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та його уряд піти у відставку, провести дострокові вибори в Ізраїлі та погодитися на угоду про звільнення заручників. Ця угода має призвести до визволення 130 заручників, яких утримують в Газі після атаки ХАМАСу 7 жовтня.

Мітинг біля Кнесету організувала коаліція антиурядових протестних рухів, включаючи “Сили Каплана” і “Брати по зброї”. Вони планують провести чотири дні протестів і мітингів в Єрусалимі цього тижня.

Цей мітинг став найбільшою акцією протесту з 7 жовтня, коли багатомісячні демонстрації проти уряду зупинилися через війну та спроби реформувати судову систему.

За даними організаторів, у мітингу взяли участь понад 100 000 людей, а ЗМІ повідомляли про десятки тисяч учасників.

Лідер опозиції Яір Лапід звернувся до демонстрантів, заявивши, що для Нетаньягу важливо лише залишитися на посаді, і звинуватив його у тому, що він більше зосереджується на задоволенні партнерів по коаліції, ніж на допомозі громадянам, які постраждали від війни.

Після основної частини протесту, деякі учасники почали блокувати сусіднє шосе Бегін і розпалили кілька багат. Їх звідти видворили співробітники поліції, а інші вступили в сутичку з поліцією під час спроби заблокувати в’їзд до Єрусалиму поруч з мостом Аккордс. Поліція повідомила про арешт щонайменше одного протестувальника.

Під час сутичок поліція використовувала проти протестувальників воду зі смердючим запахом, повідомляють місцеві ЗМІ.

У неділю протестувальники встановили понад 100 наметів біля Кнесету, щоб переночувати там.

Протягом тижня як пише видання, організатори планують провести чотири дні мітингів і заходів по всьому Єрусалиму, включаючи наметове містечко біля Кнесету. У понеділок заплановані заходи за участю колишнього глави ЦАХАЛу і ексміністра оборони Моше Яалона та активістки лейбористського руху Яя Фінк, а також вечірній мітинг з виступом колишнього депутата Кнесету і колишнього заступника глави ЦАХАЛу Яіра Голана та членів сімей загиблих 7 жовтня і онука одного із заручників. У вівторок заплановано виступ колишнього прем’єр-міністра Ехуда Барака.