Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів, незважаючи на побоювання Вашингтона з приводу очікуваного військового наступу ізраїльської армії на місто Рафах на півдні Гази.

Про це пише The Washington Post (WP) із посиланням на анонімних співрозмовників.

“Останніми днями адміністрація Байдена таємно санкціонувала передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів, попри занепокоєння Вашингтона щодо очікуваного військового наступу на місто Рафах на півдні Гази”, – йдеться у матеріалі.

За даними джерел WP, новий пакет зброї входятьбільше 1800 авіабомб MK84 та 500 бомб MK82.

До того ж, як пише видання, минулого тижня держдепартамент США санкціонував передачу Ізраїлю ще 25 винищувачів F-35A і двигунів на суму приблизно 2,5 млрд доларів.

Зазначається, що армія США вже практично не використовує авіабомби, що планує передати Ізраїлю, через ризик ураження великої кількості цивільних. Раніше ЗМІ повідомляли про застосування цих бомб ЦАХАЛ у Газі.

Водночас газета наголошує, що деякі демократи вважають, що влада США має утриматися від постачання зброї Ізраїлю, оскільки він не дає обіцянок зменшити кількість жертв серед цивільного населення у разі наступу на Рафах та послабити обмеження на доставлення гуманітарної допомоги в Газі.

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