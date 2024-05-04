Вартість утримання одного бійця Збройних Сил України без зброї складає 1,2 мільйона гривень (близько 30 тисяч доларів).

Про це сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир в інтерв’ю Bloomberg.

Він зазначив, що вартість мобілізаційної кампанії Києва, спрямованої на посилення виснажених військових підрозділів, залежатиме від щомісячного призову, фактору надходження допомоги та рішень щодо ротації.

Джигир також сказав журналістам, що Міноборони України співпрацює з американськими колегами, аби усунути їхні занепокоєння щодо того, як українські Сили оборони зберігають і розміщують західні боєприпаси.

За його словами, було проведено шість інспекцій на військових об’єктах, під час яких перевірялося, як зберігаються певні види зброї. Заступник міністра запевнив, що процес “перетворився на звичну рутину”.

“Процес йде, зараз це стало рутиною. Механізм працює”, – сказав Джигир.

Водночас він наголосив, що міністерство оборони України оновило свою систему закупівель і посилило співпрацю з НАТО через вісім місяців після того, як звинувачення в корупції призвели до перестановок у його керівництві.

“Вторгнення Росії “висвітлило низку конкретних корупційних ризиків у відомстві”, — сказав Джигир.