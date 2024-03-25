Повітряну тривогу оголосили о 17:23, попередивши Повітряні сили про можливу загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом в місті пролунала серія вибухів.
Голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації закликав мешканців міста та області шукати укриття, оскільки, за його словами, Росія атакує Одещину ракетами.
О 17:43 знову пролунала серія вибухів в Одесі. Повітряні сили попередили про рух ракети на Одесу.
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