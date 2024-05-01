Цього року 10 700 громадян задекларували річний дохід понад 1 млн гривень, що на 1200 більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

Він оголосив про завершення процесу декларування доходів громадян за 2023 рік. Зазначається, що було подано понад 172 тисячі податкових декларацій.

“Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1,0 млн грн, становить 10,7 тис. осіб (+ 1,2 тис. осіб порівняно з минулим роком), в яких визначено до сплати ПДФО та військового збору понад 1,0 млрд грн”, — написав посадовець.

За результатами декларацій за 2023 рік загальний дохід становив 218,5 млрд гривень. Зобов’язання з оплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) складали 4,8 млрд гривень, що на 2,1 млрд гривень більше, ніж у попередньому році, і 0,9 млрд гривень — військового збору, що на 0,4 млрд гривень більше, ніж у попередньому році.

Гетманцев також повідомив про завершення першої кампанії звітування щодо контрольованих іноземних компаній, або КІК. У цей період 11 391 контролер подав 30 057 звітів про 14 116 КІК, з яких 11 143 належали фізичним особам, а 248 — юридичним. На оплату в бюджет з КІК було задекларовано 1,78 млрд гривень.

Гетманцев заключив, що успішна кампанія звітування щодо КІК є важливим кроком для повернення національного капіталу і сигналом готовності суспільства, бізнесу та влади до подальшої євроінтеграції та змін у податковій культурі.