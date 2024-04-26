Парламентарі у першому читанні проголосували законопроєкт 10346. По факту це новий «Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». “Межа” розібралася, що зміниться?

“За” сказали ініціативі 305 парламентарів.

“Про це просив бізнес”, – пише нардеп та один з авторів законопроєкту Ярослав Желізняк.

Подробиці ексклюзивно для “Межі” роз’яснив автор ініціативи Данило Гетманцев.

“Законопроєктом структуровані положення чинного закону України, виключені архаїзми та застарілі норми, переглянуто норми на їх відповідність нормам Податкового кодексу України”, – Данило Гетманцев народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як роз’яснив пан Данило, зміни будуть наступні:

– спрощується процедура отримання ліцензій та запропоновано перехід на електронну форму замість паперової форми ліцензій;

– запроваджуються безстрокові ліцензії для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

– удосконалюється структура та порядок адміністрування державних реєстрів в сфері державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального;

– з метою унеможливлення нелегального виробництва тютюнових виробів запроваджується ліцензування діяльності з вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини;

– переглядається вартість ліцензій на право провадження відповідного виду господарської діяльності та розмір штрафів за порушення вимог цього Закону з прив’язкою до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом станом на 1 січня податкового року.

– для ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також на право зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання та промислової переробки, запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня за днем отримання заяви про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності;

Останній пункт не на жарт непокоїть економічного аналітика, співробітника Інституту світової економіки Всеволода Степанюка.

“У Європі неможливо за один день щось зареєструвати. Ба-більше, людина може отримати відмову у реєстрації. Швидке отримання ліцензії може стати шансом для шахраїв”, – каже Степанюк.

Втім, текст ініціативи не є остаточним. Попереду друге читання.

“Надалі нам потрібно підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій і поправок, з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням, а також доопрацюванням та усуненням суперечностей”, — запевнив Данило Гетманцев.

Степанюк ділиться, проти диджиталізації процесу. Мовляв, ризики завеликі.

“Ініціативи запропоновані в цьому документі принесуть більше шкоди, ніж користі. Дійсно, передбачене спрощення та диджиталізація надання ліцензії. Це може призвести до того, що фірми-одноденки будуть їх отримувати і не сплачувати податки. Гонитва за спрощенням процедур у такій справі, як алкоголь і тютюн не потрібні”.