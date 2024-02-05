Крістіан Фройдінг, який очолює Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києва, вважає, що українські військові здатні завершити війну, завдавши Росії поразки на полі бою.

Про це він заявив в інтерв’ю RND.

Генерал пояснив, що налаштований оптимістично, оскільки впевнений у тому, чого українські збройні сили можуть досягти.

“Тому що ми впевнені в цінності нашої підтримки, і тому що ми впевнені в єдності партнерів України, які мають волю до наполегливості, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо”, – додав Фройдінг.

Генерал також вважає, що Україні потрібна мобілізація для заповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.