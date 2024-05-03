Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
У місті Курахове загинули двоє людей. Зокрема поранення дістала 33-річна жінка й 48-річний чоловік. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, ворог обстріляв місто (ймовірно) з реактивної системи залпового вогню “Ураган”.
У Часовому Ярі через удар FPV-дрона загинув 55-річний цивільний. Ще двоє людей віком 46 й 53 років дістали поранення.
Під час артилерійського обстрілу поранення отримав 71-річний пенсіонер у селі Нетайлове. Постраждалого госпіталізували для надання медичної допомоги.
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