Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У місті Курахове загинули двоє людей. Зокрема поранення дістала 33-річна жінка й 48-річний чоловік. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, ворог обстріляв місто (ймовірно) з реактивної системи залпового вогню “Ураган”.

У Часовому Ярі через удар FPV-дрона загинув 55-річний цивільний. Ще двоє людей віком 46 й 53 років дістали поранення.

Під час артилерійського обстрілу поранення отримав 71-річний пенсіонер у селі Нетайлове. Постраждалого госпіталізували для надання медичної допомоги.