Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна засуджує будь-які спроби залучення Росії до вирішення внутрішньополітичних питань Молдови і буде стояти пліч-о-пліч з Молдовою, щоб запобігти втручанню РФ у внутрішні справи країни.

На сторінці МЗС у Facebook є запис конференції.

“Ми повністю підтримуємо цілісність Молдови, засуджуємо будь-які спроби залучити Росію до вирішення внутрішньополітичних питань Молдови”, – сказав Кулеба.

За його словами, всі політичні маніпуляції, які здійснює Кремль у Придністров’ї та Гагаузії, приречені на провал, але вони забирають багато зусиль та створюють додаткові ризики. Він повідомив, що обговорив з главою МЗС Молдови безпекову ситуацію в регіоні та в Україні, а також спільні заходи з партнерами для відновлення миру й безпеки.