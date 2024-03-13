На сторінці МЗС у Facebook є запис конференції.
“Ми повністю підтримуємо цілісність Молдови, засуджуємо будь-які спроби залучити Росію до вирішення внутрішньополітичних питань Молдови”, – сказав Кулеба.
За його словами, всі політичні маніпуляції, які здійснює Кремль у Придністров’ї та Гагаузії, приречені на провал, але вони забирають багато зусиль та створюють додаткові ризики. Він повідомив, що обговорив з главою МЗС Молдови безпекову ситуацію в регіоні та в Україні, а також спільні заходи з партнерами для відновлення миру й безпеки.
“Я хочу запевнити свого колегу публічно і всіх громадян Молдови, що Україна й надалі міцно захищатиме не лише свою свободу і незалежність, а й мир та спокій Молдови. Україна зацікавлена в сильній демократичній проєвропейській Молдові і так само Молдова зацікавлена в такій самій Україні. Разом ми можемо один одному допомогти”, – підкреслив міністр.