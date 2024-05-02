Станом на 07:00 2 травня в Азовському та Чорному морях російські військові кораблів відсутні.

Про це у Фейсбуці повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

У Середземному морі Росія тримає два кораблі, серед яких — носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 16 ракет.

“За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 0 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 0 суден, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).” – йдеться в повідомленні.