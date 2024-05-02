Рятувальники радять представникам українського духовенства підготуватися до ймовірного виникнення надзвичайних ситуацій під час святкування Великодня. Адже повномасштабна війна РФ проти України значно збільшує їхню ймовірність.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Анатолій Шкарбута.

«Духовенство у першу чергу має обстежити свої культові заклади, забезпечити пожежну безпеку цих закладів, і розробити та відпрацювати інструкції щодо дій у випадку НС. Саме це і є запорукою зменшення ризиків надзвичайних ситуацій і пожеж. Потрібно найбільшу увагу приділити тим місцям, де користуються відкритим вогнем – це підсвічники тощо», – заявив Шкарбута. За його словами, біля них мають бути у наявності первинні засоби пожежогасіння.

Українців попросили дотримуватися правил поводження із відкритим вогнем у храмах. Наприклад, встановлювати свічки потрібно мінімум на відстані 1 метра від горючих основ. Також представник ДСНС наголосив, що підсвічники мають бути міцно зафіксованими, щоб свічка не впала і не призвела до пожежі.

«Також духовенство має вживати заходів щодо того, щоб не було великого натовпу і хаосу саме у цих (релігійних – ред.) місцях. Що стосується громадян, то тут правила (безпеки – ред.) теж прості: потрібно бути дуже обачними з джерелами відкритого вогню – це лампадки, свічки, і уникати натовпу та хаосу, а також дотримуватися тих рекомендацій, яких священики надають громадянам», – сказав Шкарбута.

У ДСНС порадили кожній особі перед тим, як відвідувати ту чи іншу церкву, культову споруду, храм тощо, ознайомитися з інформацією про те, де знаходиться найближче укриття. Зробити це можна, наприклад, у застосунку «Дія» і за потреби перечекати повітряну тривогу.