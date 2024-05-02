За останню добу агресор наніс 368 ударів по восьми населених пунктах області.

“Від вечора й до самого ранку агресор тероризував Нікопольщину. Три рази обстріляв район з важкої артилерії та РСЗВ. Й 9 – атакував дронами-камікадзе. 

Поцілив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах”,повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак також зазначив, що фахівці продовжують оглядати території та встановлювати наслідки ворожих ударів.

Згідно з інформацією, опублікованою начальником Запорізької області Іваном Федоровим у Telegram-каналі, протягом доби окупанти здійснили 368 ударів по області. На цільові об’єкти піддавалися 8 населених пунктів.

Атаки включали авіаційні удари по Новоандріївці, а також обстріли з різних видів озброєння, включаючи артилерійські удари та ракетні системи залпового вогню, по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та іншим населеним пунктам.

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