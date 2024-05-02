За останню добу агресор наніс 368 ударів по восьми населених пунктах області.
“Від вечора й до самого ранку агресор тероризував Нікопольщину. Три рази обстріляв район з важкої артилерії та РСЗВ. Й 9 – атакував дронами-камікадзе.
Поцілив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах”, — повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Лисак також зазначив, що фахівці продовжують оглядати території та встановлювати наслідки ворожих ударів.
Згідно з інформацією, опублікованою начальником Запорізької області Іваном Федоровим у Telegram-каналі, протягом доби окупанти здійснили 368 ударів по області. На цільові об’єкти піддавалися 8 населених пунктів.
Атаки включали авіаційні удари по Новоандріївці, а також обстріли з різних видів озброєння, включаючи артилерійські удари та ракетні системи залпового вогню, по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та іншим населеним пунктам.
- Над Миколаївщиною збили ракету Х-59, уламки пошкодили транспортну інфраструктуру
- В наслідок нічного удару по Одесі постраждали 14 осіб. Кількість травмованих зростає
- Росія втратила 1030 військових за добу, — Генштаб