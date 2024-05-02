Протягом ночі російська армія обстрілювала Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади Запорізької області 11 разів за допомогою дронів та артилерії.

За останню добу агресор наніс 368 ударів по восьми населених пунктах області.

“Від вечора й до самого ранку агресор тероризував Нікопольщину. Три рази обстріляв район з важкої артилерії та РСЗВ. Й 9 – атакував дронами-камікадзе. Поцілив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах”, — повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак також зазначив, що фахівці продовжують оглядати території та встановлювати наслідки ворожих ударів.

Згідно з інформацією, опублікованою начальником Запорізької області Іваном Федоровим у Telegram-каналі, протягом доби окупанти здійснили 368 ударів по області. На цільові об’єкти піддавалися 8 населених пунктів.

Атаки включали авіаційні удари по Новоандріївці, а також обстріли з різних видів озброєння, включаючи артилерійські удари та ракетні системи залпового вогню, по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та іншим населеним пунктам.