За час війни України з РФ офіс генпрокурора оголосив підозри 100 вищим офіцерам Росії.

З початку війни Офіс генерального прокурора повідомив про підозру сотні представників вищого військового командування ЗС Росії.

Про це йдеться у звіті Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Представникам вищого військового командування ЗС РФ повідомлено про підозру в підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни, а також у вчиненні воєнних злочинів. З них 15 особам повідомлено про підозри за двома статтями

“За статтею 437 (злочин агресії) про підозру повідомлено 43 представникам вищого офіцерського складу ворожої армії. Обвинувальні акти щодо 11 з них направлено до суду. Серед них: генерал-полковник, який керував військовою операцією зі спроби захоплення територій Чернігівської, Сумської та Київської областей та генерал-лейтенант, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати «Азовсталь». За статтею 438 (воєнні злочини) про підозру оголошено 72 представникам вищого командування зс рф. Обвинувальні акти щодо 40 з них направлено до суду. Засуджено 8 осіб – 4 полковники, 3 майори та 1 генерал-лейтенант.” – йдетьс у повідомленні.

У першому кварталі 2024 року про підозру повідомлено вісьмом представникам військового командування РФ, чотирьом з них підозри оголошено за двома статтями. Одну особу засуджено.

Серед підозрюваних: генерал-полковник, який віддавав накази системно обстрілювати «Харківський фізико-технічний інститут», де розміщена ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів».