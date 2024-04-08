Про це повідомляє Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“Внаслідок чергового ворожого артилерійського удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району, було пошкоджено приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу”, — пише ДСНС.
Рятувальники перебували в укриттях під час ударів , ніхто не постраждав. Ударна хвиля й уламки пошкодили:
- облицювання стін;
- ворота;
- пожежні підрозділи.
Нагадаємо, що протягом минулого дня російська армія 40 разів обстріляла прикордоння та населені пункти у Сумській області, її атакували різним озброєнням, пускали ракети та скидали міни. Зафіксовано 173 вибухи.
- На Сумщині за минулу добу зафіксовано понад 170 вибухів
- Внаслідок ранкового обстрілу Дніпропетровської області постраждали дві людини, — місцева влада
- Російські війська скинули вибухівки з дронів у Херсонській області, постраждали чоловіки