Про це повідомляє Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“Внаслідок чергового ворожого артилерійського удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району, було пошкоджено приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу”, — пише ДСНС.

Рятувальники перебували в укриттях під час ударів , ніхто не постраждав. Ударна хвиля й уламки пошкодили:

облицювання стін;

ворота;

пожежні підрозділи.

Нагадаємо, що протягом минулого дня російська армія 40 разів обстріляла прикордоння та населені пункти у Сумській області, її атакували різним озброєнням, пускали ракети та скидали міни. Зафіксовано 173 вибухи.