Про це повідомляє Херсонська ОВА.
“До лікарні з вибуховою травмою звернувся 60-річний місцевий житель, на якого російські війська скинули вибухівку з дрона”, — повідомляють в адміністрації про постраждалого у Білозерці.
Медики оцінюють стан потерпілого як середнього ступеня тяжкості. Його шпиталізували.
На чоловіка у Бериславі війська РФ також скинули вибухіку з безпілотника. Постраждав 63-річний місцевий житель.
“Внаслідок скидання вибухівки з дрона чоловік отримав вибухову травму, контузію, поранення рук і ніг”, — йдеться у повідомленні.
Пораненому надали необхідну медичну допомогу, наразі його життю нічого не загрожує.
Деталей ударів в адміністрації не наводять.
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