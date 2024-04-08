У Білозерці на Херсонщині російські війська скинули з дрона вибухівку на чоловіка. А зранку сили РФ атакували Берислав, внаслідок чого постраждав 63-річний місцевий житель.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“До лікарні з вибуховою травмою звернувся 60-річний місцевий житель, на якого російські війська скинули вибухівку з дрона”, — повідомляють в адміністрації про постраждалого у Білозерці.

Медики оцінюють стан потерпілого як середнього ступеня тяжкості. Його шпиталізували.

На чоловіка у Бериславі війська РФ також скинули вибухіку з безпілотника. Постраждав 63-річний місцевий житель.

“Внаслідок скидання вибухівки з дрона чоловік отримав вибухову травму, контузію, поранення рук і ніг”, — йдеться у повідомленні.

Пораненому надали необхідну медичну допомогу, наразі його життю нічого не загрожує.

Деталей ударів в адміністрації не наводять.