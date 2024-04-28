Український танк американського виробництва Abrams був підбитий ще в лютому цього року. За попередньою інформацією, цей танк підірвався на протитанковій міні, а його евакуацією займалися одночасно дві російські броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-1.

Про це написав військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко з посиланням на пабліки так званих “Z-воєнкорів”.

За словами Коваленка, відео евакуації танка вже “смакують” російські пропагандисти, влаштовуючи “радісні танці з бубнами”.

“Танк підірвався на протитанковій міні. Якщо немає трала, то від цього нічого не врятує. Потім на нього було витрачено більше десятка fpv-дронів, щоб добити. Єдиний результативний удар припав у турнюр вежі, внаслідок чого детонував БК, але танк це не добило. Навіть після детонації БК танк M1A1 Abrams можна евакуювати й привести в боєздатний стан у найкоротший термін”, — зазначив аналітик.

На думку Коваленка, за наявності трала та додаткового захисту, особливо на турнюрі вежі, втрати танка Abrams можна було б уникнути.

Загалом по танку, за словами оглядача, було відпрацьовано кілька засобів ураження. Крім міни ТМ-62 і численних fpv-дронів видно сліди від протитранспортних боєприпасів ПГ-7В, а також обстріл зі 125-мм — тобто, “гатили з танка”.

Водночас він зауважив, що за два місяці, за які було знищено два M1A1 Abrams й ще два пошкоджено, окупаційні війська втратили десять знищених Т-90М “Прорив” та п’ять було пошкоджено. І це лише верифіковані втрати, наголосив Коваленко.