Пошкодження внаслідок російської атаки по Одесі зазнало місцеве відділення уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це 1 травня повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Він зауважив, що в момент атаки в приміщенні не було жодної людини.

“Проте для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, нам потрібен час. Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вже повідомлялось, що близько опівночі з 30 квітня на 1 травня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами.

Омбудсман також зазначив, що це вже четверте представництво, яке зазнало руйнувань через дії РФ.

Раніше подібне трапилося у Харкові, Вінниці та Херсоні.