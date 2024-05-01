34 населені пункти Сумської області за останню добу обстріляли війська РФ. Загалом зафіксовано 285 ударів. Про це повідомили у поліції Сумської області.
Як зазначається у повідомленні, внаслідок атак окупантів одна цивільна особа звернулась за медичною допомогою, пошкоджено 8 приватних домоволодінь, два автомобілі та лінії електромереж.
“Слідчі поліції Сумщини продовжують документувати наслідки воєнних злочинів вчинених рф. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».” – йдеться у повідомленні.
У поліції також оприлюднили фото наслідків обстрілів.
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