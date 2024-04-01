Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь”, під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

«Що стосується острова Зміїний, тут зрозуміло, що в умовах, коли ворог не може контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, вони намагаються тиснути авіацією. Вони намагаються час від часу демонструвати своє панування хоча б в повітрі.

І були випадки, коли літаками тактичної авіації вони проводили там і розвідку, і намагання спрямувати туди керовані авіаційні ракети, які не мали успіху, як правило втрачали бойову спроможність ще над акваторією моря», — сказала Гуменюк.