Результати виборів мера в Лондоні оголосили в суботу, 4 травня. Садік Хан переміг втретє поспіль і залишився на посаді очільника столиці Британії.

Про це повідомляють The Standard.

Хан, який став мером Лондона в травні 2016 року, переміг Сьюзан Холл з великою перевагою в 276 000 голосів. Загалом, за нього проголосували понад мільйон виборців. Він здобув перемогу в дев’яти з чотирнадцяти виборчих округів.

“Це честь мого життя – служити місту, яке я люблю (…). Для мене велика честь бути переобраним на третій термін і з великим відривом від конкурентів. Сьогодні ми не творимо історію, а формуємо наше майбутнє”, – сказав Хан після того, як дізнався результати.

Сьюзан Холл, суперниця Садіка Хана, привітала його з перемогою, відзначивши, що балотуватися на посаду мера було для неї “честю і привілеєм”.

Недавно Садік Хан оголосив, що транспортний департамент міста внесе зміни до схеми утилізації автомобілів у зоні наднизьких викидів (Ulez), що дозволить передавати в Україну авто, які підлягають утилізації. Пізніше мер столиці Великої Британії запропонував конфіскувати нерухомість, яка належить російським олігархам, продати її та побудувати нові будинки для українців.