Колишній президент США Дональд Трамп вніс заставу в розмірі $175 мільйонів у справі про цивільне шахрайство, щоб влада штату Нью-Йорк не конфіскувала його активи до оскарження вироку.

Про це пише The Washington Post.

«Внесення застави експрезидентом було необхідним, щоби генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс не ініціювала юридичних заходів щодо відчуження його власності»,- зазначається в публікації.

Трамп вніс заставу за рішенням апеляційного суду, який минулого тижня зменшив її розмір до $175 млн. Однак якщо політик не виграє апеляції, він все одно має виплатити штраф у понад $450 млн за рішенням цивільного суду.

Минулого місяця державний апеляційний суд зменшив суму застави на кілька сотень мільйонів доларів після того, як адвокати Трампа стверджували, що сплатити повну заставу за вироком проти нього в розмірі 464 мільйонів доларів неможливо. (Самого політика забов’язали заплатити 454 мільйони доларів; 464 мільйони доларів включають виписку для його дорослих синів Дона-молодшого та Еріка.)